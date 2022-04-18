泰國央行18日表示，將繼續維持寬鬆的貨幣政策，藉此拉抬剛步入正軌的景氣復甦。至於有沒有必要升息來壓抑當地通膨上漲一事，泰國央行則指出，可透過其它政策工具來處理。

泰國消費者通膨現已飆升至13年新高，但當地央行3月還是決定將基本利率維持在破紀錄低的0.5%。泰國央行18日指出，寬鬆的貨幣政策可幫助當地經濟成長，至於主要是供給面出了狀況而大漲的通膨，可透過其它政策來阻升。

由於泰國經濟成長主要的觀光業，由於復甦腳步實在太慢，加上刺激景氣回春計畫，又在縮減規模。因此，學者專家預估當地要升息的話，應該最快要到2023年初。

泰國央行認為，由於全球石油繼續存在供應緊縮問題，基本上要靠能源進口的泰國，物價大漲壓力將一直持續到2022年第3季。同時，泰國總體通膨可望將在2023年初，降至1%至3%目標區間內。

泰國央行指出，自己的主要任務是監督由需求面推升的通膨，同時，因為高失業率以及觀光業不振，當地經濟成長還是稍嫌疲弱。由於全球供應鏈斷鏈、生活成本大增，以及當地時好時壞的新冠疫情，泰國景氣在短期內，將面臨愈來愈多不利風險。

在全球對俄羅斯祭出不同制裁，導致能源燃料價格大增下，這個東南亞第2大經濟體的央行，預測2022以及2023年自己的經濟，還是可以成長3.2%以及4.4%。

泰國央行表示，一旦能源價格不在高檔以及貨運成本不再增加，旅遊業在2022下半年復甦機會大，經常帳虧損可能縮小。另外，泰國到了2023年，經常帳也有機會虧轉盈。