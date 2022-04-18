新冠肺炎本土疫情持續升溫，許多通路缺貨的居家快篩試劑，順發電腦（6154）全台62間門市現貨供應中。順發電腦以「健康Plus」為主題，除快篩試劑外，還有各式居家防疫、辦公、上課用品，為顧客帶來一站購足的服務，減少奔波與接觸。

順發電腦董事長吳錦昌表示，順發電腦致力於社會幸福、推動公益，與顧客共創最佳消費經驗、共享成果。在疫情升溫的當下，順發電腦以健康Plus為主題，不只是關心顧客的身體健康，也希望透過3C商品為顧客帶來更多歡樂，讓心靈更健康。並藉由順發電腦捐出20％淨利做公益的機制幫助弱勢學童，讓社會更健康，為顧客帶來更豐富、更有意義的消費體驗。

近期新冠病毒快篩試劑熱賣，許多人都有跑了多家藥局及便利商店卻買不到的經驗。順發電腦關心顧客健康，不僅全台門市都有居家快篩試劑現貨，其他防疫、衛生用品如：防疫面罩、抗菌噴液、空氣清淨機、掃地機器人等，還有商家必備的感應式噴霧酒精機，來順發電腦門市都能一站購足。順發提醒民眾，防疫商品詢問度非常高，建議來店前先打電話確認存貨狀況，避免白跑一趟。

隨著愈來愈多學校停課、公司行號啟動居家上班機制，順發電腦也趁勢推出各式居家上班上課用品優惠，4月底前購買全館任一筆電，周周抽價值30,780元的SONY PS5大全配組合，HP指定筆電機種再享滿萬折千優惠。購買智慧機、平板、智慧手錶、筆電、桌上型電腦、電腦周邊商品等，指定型號買再送市價1,290元深層筋膜槍。