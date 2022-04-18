基隆公布68處具風險場域 3間店確診者足跡重疊 16:472022/04/18 中時 陳彩玲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 基隆市政府公布確診者足跡。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 基隆市政府公布確診者足跡。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真） 基隆市政府公布確診者足跡。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真） 基隆市政府公布確診者足跡。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真） 基隆市政府公布確診者足跡。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真） 基隆市政府公布確診者足跡。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真） 基隆市政府公布確診者足跡。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真） 基隆市政府公布確診者足跡。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真） 基隆市政府公布確診者足跡。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真） 基隆市政府公布確診者足跡。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真） 基隆市政府公布確診者足跡。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真） 基隆市政府公布確診者足跡。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真） 基隆市政府公布確診者足跡。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真） 基隆市政府公布確診者足跡。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真） 基隆今日新增115例，市府公布20名確診個案足跡，總計68處公共場域，其中有幾處確診者足跡重疊，包括World Gym信義店、全聯精一店、仁愛區孝四路呷尚寶早餐店。 基隆市長林右昌表示，確診個案愈來愈多，市府仍會公布相關公共足跡，但不會在記者會上說明，未來將透過官網、Line等方式公告。 屏東＋14 小吃部傳播鏈續燒 1歲女童也中鏢 台東縣舉辦全國鄉土歌謠比賽 傳1確診者足跡 #68 #確診者足跡 #重疊 #確診個案 #足跡 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 竹縣＋6最小7歲 10足跡曝 高鐵、美式餐廳、大賣場入列 13:512022/04/17 生活 台中＋21 阿妹演唱會再爆2確診 公布足跡餐飲場所最大宗 16:292022/04/17 生活 基隆公布最新20處足跡 郵局、全國電子入列 這3市場也中 15:422022/04/17 生活 《電子零件》毅嘉Q1淨利年增逾4成 Q2續增溫 11:092022/04/18 財經 確診數再創新高 本土+1,390 境外+90 15:362022/04/18 生活 嘉縣＋10確診 年紀最小10個月 1人曾去阿妹演唱會 15:182022/04/18 生活 北市揭28張海量足跡！又見2確診者聽阿妹演唱會 場次曝光 20:392022/04/17 生活 更正疫調說明 中市衛生局長親上火線道歉 17:282022/04/17 生活 澎湖爆今年首例確診 花火節照辦 04:102022/04/17 地方新聞 竹縣＋13確診 43處足跡曝 路易莎、高鐵入列 14:132022/04/18 生活 大專有確診全校遠距授課？2天內逾5000人附議 15:582022/04/17 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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