基隆市政府公布確診者足跡。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

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基隆市政府公布確診者足跡。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市政府公布確診者足跡。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆今日新增115例，市府公布20名確診個案足跡，總計68處公共場域，其中有幾處確診者足跡重疊，包括World Gym信義店、全聯精一店、仁愛區孝四路呷尚寶早餐店。

基隆市長林右昌表示，確診個案愈來愈多，市府仍會公布相關公共足跡，但不會在記者會上說明，未來將透過官網、Line等方式公告。