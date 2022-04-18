中央配發40萬劑公費家用快篩試劑，到雙北、桃園及花蓮，但新北市議員對於新北人口高達400萬，確診數也是全台第一，卻是跟其他城市齊頭式分到10萬劑，盼中央可以公平一點。

新北市議員白珮茹指出，新北只給10萬劑不公平，議員蘇泓欽也說，新北400萬人，今天確診數多達500例，跟其他縣市分一樣多，基隆還有類普篩，新北卻都沒有。

議員劉美芳也說，現在很多小朋友沒有疫苗可以打，快篩劑又不足，市府應該盡力爭取。

新北市議員葉元之也說，有學校因學生確診，其他學生被要求定期自行快篩，非但沒有免費快篩劑，家長到附近的便利商店也都買不到，4月22日學生就解隔離了，解隔離條件是自己快篩，沒快篩劑該怎麼辦？

新北市議員陳偉杰表示，雖然新北熱區確診數多，但新北市民每日通勤範圍大，如今確診數暴增並已向外擴散，建議若要進行「愛心篩檢」，希望能讓29區同步進行，而非從熱區開始。同時陳偉杰也要求衛生局在全面篩檢時，因應學校放寬停課標準，將學校周邊列為基本單位進行普篩，在民眾憂心學童染疫風險增加之際，能讓家長安心。