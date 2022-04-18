新北市今暴增500例確診，受影響班級停課學校新增10校3園，包含永和、林口、汐止、泰山、瑞芳、樹林、蘆洲及板橋區。而19日預計有10校2幼兒園復課，經統計受影響校數為60校16園，其中有1校1園為全校（園）停課，其餘皆為部分班級停課。
新北市教育局表示，新北停課依教育部最新「校園因應『嚴重特殊傳染性肺炎』疫情暫停實體課程實施標準」辦理，並將從健康、經濟與學習三大思維做好彈性應變機制，另進一步落實快速匡列、校內防疫及環境清消，並做好師生居家照護關懷。
新北市今暴增500例確診，受影響班級停課學校新增10校3園，包含永和、林口、汐止、泰山、瑞芳、樹林、蘆洲及板橋區。而19日預計有10校2幼兒園復課，經統計受影響校數為60校16園，其中有1校1園為全校（園）停課，其餘皆為部分班級停課。
新北市教育局表示，新北停課依教育部最新「校園因應『嚴重特殊傳染性肺炎』疫情暫停實體課程實施標準」辦理，並將從健康、經濟與學習三大思維做好彈性應變機制，另進一步落實快速匡列、校內防疫及環境清消，並做好師生居家照護關懷。
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