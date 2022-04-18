花旗集團日前舉辦「全球金融市場基礎設施線上論壇」台灣站，邀請集保結算所接受深度訪談，與其全球外資客戶分享台灣資本市場近年之亮眼表現、關鍵基礎設施在疫情下展開的營運韌性，及更數位化、資安化與環境、社會、公司治理（ESG）潮流的重要發展。

集保表示，此次活動計有國外交易所、券商、保管機構、銀行及資產管理公司等相關機構共110位線上與會，成功展現台灣證券市場良好體質與卓越環境、提升國際能見度，盼能促進外資投資台灣資本市場。

集保總經理朱漢強開場致詞時表示，身為台灣資本市場唯一後台，集保30餘年來逐步擴展多元服務，配合主管機關「資本市場藍圖」持續發展數位轉型及強化資安，致力打造更安全及有效率的資本市場大後台，並以ESG為使命，推出提升台灣公司治理透明度相關服務。

集保經理汪明琇在與談中表示，集保的多項數位化服務在疫情期間發揮顯著作用。在參加人作業方面，核心的帳簿劃撥系統進行數位化升級，首先上線功能即為外資線上開戶，大幅縮短過去參加人的紙本往來時間，外資開戶更快速。

其次，在股東權益方面，外資持股中有97.8％使用集保的電子投票平台投票，效益不言而喻。另外，集保去年因應疫情推出視訊輔助股東會服務，讓投資人不受疫情影響，仍能線上行使股東權利。

在提升資本市場資訊安全方面，台灣市場已於2020年全面採用集保的法人對帳系統（VMU），對整體證券市場交割安全性及作業效率有非常大的效益，解決外資過去對以電子郵件寄送交易對帳資料的安全疑慮。

此外，集保2019年推出的ESG服務，近年來更持續成長並開花結果，現在已是台灣多數發行公司倚重的ESG資訊平台，為台灣企業實踐永續發展目標或接軌國際ESG浪潮的重要助力。

汪明琇強調，近年來全球資本市場具有許多振奮人心的數位科技應用及發展，尤其在數位化速度上，目睹了過去需要數年才能完成的建置進度在短短數月即完成。認為疫情終會過去，但疫情下的數位化成果會持續下去。

外資持股占台股市值逾4成，疫情下的市場發展及基礎設施安全性是外資投資的觀察重點。疫情期間，台灣經濟在全球半導體需求支撐下表現亮眼，資本市場更在穩健的基礎設施營運及作業數位升級下更上層樓。

集保表示，透過服務升級除提升外資、參加人的作業效率，並同時兼顧投資人的股東權益，打造更符合國際ESG趨勢的投資環境。未來將持續與外資、保管機構、券商及其他參加人密切合作，一起打造更完善的台灣資本市場投資環境。