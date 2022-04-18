全球晶片荒遲遲未緩解，許多廠商分別擴產、擴廠以滿足龐大的需求，不過近期卻傳出南韓半導體的光阻劑庫存已經降至安全線以下，這使得成熟製程的產品供應鏈壅塞問題越來越嚴重，不僅如此，光阻劑的問題也突顯南韓半導體在部分關鍵原料仍需要仰賴國外廠商，造成供應鏈受影響的風險增加。

南韓媒體Korea IT News報導，目前已經傳出部分晶圓代工廠的光阻劑庫存只剩下兩個月左右的供應量，而根據過往經驗來看，若庫存低於3 個月，廠商就要啟動緊急應變計畫。

若光阻劑的供應危機無法解決，市場會非常擔心庫存量的不足，導致半導體生產線出現難以預期的中斷情況。目前有供應不足問題的是成熟製程的光阻劑，普遍使用在產能相當吃緊的8吋晶圓生產及3DNAND Flash快閃記憶體等產品。

報導指出，短缺的主要原因是以日本信越化學為主的光阻劑製造商，其產能面臨瓶頸所造成，此前根據信越化學評估，就算全面啟動日本國內的新工廠生產，產能仍然無法滿足現階段的供應需求，導致光阻劑價格的不斷上漲，對需要相關原料的廠商形成壓力。