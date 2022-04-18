2022花蓮全中運因為近日國內新冠肺炎確診人數暴增，承辦的花蓮縣政府決定延賽，不過部分項目因為選手、教練及相關人員均已抵達賽事現場且已召開技術會議，仍依原訂賽程正常進行，原訂18日開始進行的龍舟競賽，先前使用同一個競賽場地鯉魚潭的輕艇項目有選手疑似確診新冠，大會緊急召開會議後，決議4月18日到20日暫停比賽並進行場地清消、疫調作業。

花蓮全中運原訂4月16日到21日在花蓮進行，因為新冠疫情嚴峻，花蓮縣縣長徐榛蔚14日晚間緊急宣布延賽，復賽時間還需視疫情發展再決定，目前已經完成的柔道、划船、射擊外，4月15日以前開始比賽的種類，包括網球、跆拳道品勢、舉重、射箭、輕艇（包括龍舟）、滑輪溜冰等6種，考量選手、教練及相關人員均已抵達賽事現場且已召開技術會議，依原訂賽程正常進行，並請花蓮縣政府針對該等賽事提高防疫規格，4月16日以後開始的運動種類，則延期辦理。

不過全中運官網18日公告，4月17日在花蓮鯉魚潭進行的輕艇競賽，有選手疑似確診新冠肺炎，大會目前從18日起暫停比賽3天，進行場地清潔消毒及役調作業，依據花蓮縣衛生局評估後，19日上午公告復辦日期或其他方式辦理，大會也呼籲與疑似確診者密切接觸者，18日下午由大會安排進行快篩，結果陰性可自行返家。

以下是花蓮縣全中運大會公告：

有關4月17日鯉魚潭之賽事有選手疑似確診事宜，後續作業詳如說明。

1.原訂4月18日開始進行的龍舟競賽，由於場地（前為輕艇競賽場地）出現疑似確診案例，經召開緊急會議後，決議4月18日～4月20日三天暫停比賽並進行場地清消及疫調作業。

2.另將依據本縣衛生局嚴謹評估後，擬於4月19日上午公告復辦日期或其他方式辦理。

3.與疑似確診者密切接觸者（同飯店住宿及共餐相關人員）今天(4月18日)下午由大會安排進行快篩，快篩結果為陰性者可自行返家；快篩結果為陽性者，需持大會發放的證件及健保卡前往慈濟醫院或國軍805醫院或門諾醫院做PCR檢測。(切勿搭乘公共交通工具前往，必要時可連繫花蓮縣衛生局專線（03-8226975）派遣自費防疫計程車)

4.其餘人員列為自我健康管理監測，注意自身身體狀況，若有相關症狀，盡速快篩及就醫。

5.若宣佈復賽，在4月17日於輕艇競賽場地有重複足跡者，包含選手隊職員、工作人員及裁判等(為同時參加輕艇及龍舟者)必須提供賽前24小時內的快篩陰性證明。