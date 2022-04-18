指揮中心今(18)日修訂無症狀或輕症確診者解除隔離條件，其中一項「距發病日/採檢日達10天，無須接受採檢」引發PTT網友熱議，有不少人質疑居家照護10天就視同痊癒，直呼「蹲10天放風」、「10天後就開無敵星星了」、「看來真的要跟上世界了」。

本土累計破萬例！指揮中心放寬輕症解隔條件 最快4天可出關

國內今天新增1390例本土個案，再創單日新高，考量醫療量能，指揮中心放寬無症狀或輕症確診者解除隔離條件，包括：距發病日/採檢日4天內，經追蹤2次快篩或PCR陰性，或Ct值小於30；距發病日/採檢日5至9天內，追蹤1次快篩或PCR陰，或Ct值小於30；若是居家照護確診者，距發病日/採檢日達10天，無須接受採檢。

無症狀/輕症確診者解除隔離條件。(圖/指揮中心提供)

由於只要符合上述3點任一條件者，即可解除隔離，並進行7天自主健康管理，引發網友熱議。有網友在《PTT》表示，如果鼻子戳到爆都是陽性，那10天後是不是還是直接解隔？並質疑難道居家照護10天就視同痊癒？直呼「看來真的要跟上世界了」。

貼文引起廣大迴響，不少網友紛紛回應「通通關10天省事，省快篩」、「蹲10天放風」、「10天後就開無敵星星了」、「無敵星星趴趴走？」、「爽啦，美國之前就是這樣搞的」、「跟上世界中」；但也有人回嗆「不然等一天確診破萬要關多少人？再關下去社會如何運作」。