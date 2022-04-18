雲林縣18日新增5例本土確診案，麥寮喜宴再延燒4人包括1幼兒。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣政府18日公布新增5例本土確診個案，其中4人為麥寮鄉餐廳喜宴延燒，包括2人參加喜宴，2人接觸參加喜宴者。1名約4歲幼兒因母親參加喜宴確診而遭傳染，是目前雲林縣年紀最小的確診者。

雲林縣新增本土確診案5例分別為案35260、35261、35262、35266、36169，除了案35266，其他都與本月10日麥寮鄉一分利餐廳喜宴有關，案36169年僅約4歲，其母親案31341是餐廳喜宴最早發病者，案36169被匡列居家隔離後有發燒等症狀，安排至醫院採檢PCR結果陽性。

案35260為30多歲男性、案35261為60多歲男性，2人平日在台西鄉自家魚塭工作，都因參加一分利餐廳喜宴，被匡列居家隔離，安排至醫院採檢PCR結果陽性。

案35262為60多歲男性，平日在台西鄉工作，曾接觸參加一分利餐廳喜宴確診者，後出現咳嗽症狀，自行前往醫院採檢PCR結果陽性。其足跡為麥寮鄉全聯福利中心麥寮店、7-11統一超商麥中門市。

案35266為20歲男性，平日在斗六市工作，因朋友案34502確診，被匡列居家隔離，安排至醫院採檢PCR結果陽性。足跡為斗六市阿亮現炒、番薯炊仔飯、鄉味小館。