奴隸制在人類社會歷史悠久，最早從古羅馬、古埃及等都有森嚴的階級制度套用在勞動人民身上，直到18世紀末，才有廢奴主義的誕生。英國媒體近日披露一起醜聞，英國央行曾於1770年代擁有599名奴隸，且每一位都有明確標價，從30英鎊到330英鎊不等（折合新台幣約1100元、1.2萬元）。

衛報報導，過去社會動盪期間，英國金融界頻繁進行資產交易並不稀奇，但在1770年期間，兩座莊園和599名奴隸的所有權，卻出現一個不尋常的擁有者——英國央行。

英國央行展出調查資料。圖為民眾參觀展覽照片。（圖／翻攝Bank of England）

英國央行委託研究發現，1770年間一家名為Alexander&Sons的企業貸款違約，名下Bacolet、Chemin兩個莊園作為貸款的擔保品轉移給英國央行，最後在1790年以現今價值約1500萬英鎊的錢，賣給議員貝利（James Baillie）。

根據展覽中一份1788年Bacolet莊園的副本顯示，其名下財產包括土地、奴隸、建築物等，且奴隸包括女人、男人，甚至是兒童，還為每個奴隸取歐洲名子，如皮埃爾、亞歷山卓、凱瑟琳和馬麗等。

不僅如此，這些奴隸的名子旁邊，還標示著職業及標價，例如被標註為「司機」的皮埃爾，價格為330英鎊，而另一名叫米歇爾的奴隸，則被標註為「體弱多病」，價格僅30英鎊。

英國央行在2020年美國非裔男「佛洛伊德之死」抗議活動後委託研究調查，在這期間經歷9位央行總裁，英國央行當時立刻為此道歉，並撤除其中7位總裁的肖像，以及展覽中的8幅畫像和2幅奴隸肖像。

歷史學家泰勒（Michael Taylor）在2020年的出版書籍中提到，英國在當時是世界上數一數二的奴隸大國，奴隸所種植的糖、咖啡和棉花是當時全球市場最有價值的產品之一，也因此奴隸經濟對於英國的繁榮至關重要。

然而，擁有奴隸莊園要有大量資金的投入，莊園主需要購買奴隸、進口機器，以及處理這些原物料的蒸煮房，這些在前期都需要大量的投資和信貸，這也讓英國銀行業與奴隸制有緊密的關聯性。