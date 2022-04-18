因應缺水危機，高雄市與內政部營建署合作推動橋頭再生水廠計畫，18日在台北文創舉辦「高雄市橋頭再生水廠興建移轉營運案」招商說明會，近50業者逾100人參與並熱烈討論，參加者對於發展再生水均給予肯定支持，不少業者表達有高度意願參與投標。

今日說明會現場包含營造商、工程顧問業及廢（污）水處理等多家廠商參與，眾多業者表達高度投標意願，會中相關建議高雄市水利局表示，將進一步謹慎評估並酌予參採，希望可儘速促成民間參與及後續招商程序。

高雄市副市長林欽榮表示，為因應台積電公司設廠，高雄市政府特辦理本案橋頭再生水計畫，客制化水質標準符合台積電的用水需求，為穩定水源供應，輸水管線採雙管設置，本案預估民間投資建設經費約43億元，可行性評估及先期計畫已於3月17日通過中央營建署審查。

整體計畫內容包括再生水廠、污水處理廠擴建、輸水管線及取水管線等興建及營運合併特許年限18年，預訂今年完成招商，可望於2026年開始供應每日3萬噸再生水給台積電使用。

目前橋頭再生水案相關招商文件等初稿已公開於高雄市政府水利局官方網頁，歡迎有意願的廠商先行了解並提出建議，高雄市水利局將於4月底在高雄再召開第2場招商說明會，預計於5月正式公告招商。(品觀點記者張雅雲/高雄報導)