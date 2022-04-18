南投醫院18日緊急開設篩檢站。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投市確診個案關係圖。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投市確診個案足跡史。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投市確診個案足跡史。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

新冠肺炎疫情升溫，南投縣18日新增7人確診，都是南投市的家人、師生與保母關係，其中包括2名分別為2歲、4歲的幼童；衛生局長陳南松表示，根據疫調發現，外婆（案35918），最早被感染但無症狀，再傳染給家人。

58歲的女性保母（案35634），照顧的2歲男童14日發燒，她自己15日發燒，17日自行至診所就醫，醫師快篩陽性，轉介至醫院採檢PCR陽性（CT值17），收治集中檢疫所。她的公共足跡史包括南投地方教會、全聯南陽店及民權路菜市場。

37歲女性（案35635），15日喉嚨痛、咳嗽，16日肌肉痠痛，17日因兒子的保母通知快篩陽性，經快篩陽性，自行前往南投基督教醫院就醫採檢PCR陽性（CT值24.3），入住集中檢疫所收治；她的公共足跡史包括水里郵局、南崗郵局、彰化銀行水里坑分行、全聯南陽店及全家成功店。

4歲女童（案35636）16日發燒、喉嚨不適，17日因弟弟的保母通知快篩陽性，經快篩結果陽性，通報1922前往南投基督教醫院就醫採檢PCR陽性（CT值21.1），收治集中檢疫所；密切接觸者包括幼兒園老師及同學PCR採檢18人，PCR採檢結果陰性17人，陽性1人為幼兒園教師。

2歲男童（案35637）14日發燒曾至診所就醫，快篩陽性，通報1922後就醫，採檢PCR陽性（CT值18.1），收治集中檢疫所。

79歲女性（案35918），因外孫媳婦（案35635）、外曾孫（案35637）、（案35636）確診，轉介醫院採檢PCR陽性（CT值36.7），收治集中檢疫所。公共足跡史包括佳臻燒臘便當及地方教會。

59歲男性（案35919），與確診個案（案35635）是公公與媳婦關係，17日匡列同住者及同桌吃飯接觸者，經PCR採檢陽性（CT值16.7），收治集中檢疫所。公共足跡史包括民權路市場、7-11南崗門市、永明燒臘便當及東池池上飯包。

33歲女性是幼兒園教師（案35920），與確診的4歲女童為師生關係，17日匡列密切接觸者，經PCR採檢陽性（CT值23.6），收治集中檢疫所；公共足跡史包括救國團、三商巧福、寶雅南投大同店、大榮汽車駕訓班、日晨咖啡及名間夜市。

衛生局長陳南松表示，南投市確診個案包括幼兒園幼童，考量社區傳播風險，緊急聯繫部立南投醫院院長洪弘昌，18日在南投醫院急診室旁設置篩檢站，並通知高風險群民眾前往篩檢，以降低社區居民感染風險，防範疫情擴散。