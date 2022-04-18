桃園18日新增187例本土個案，市長鄭文燦點出，里鄰長聯誼研習活動相關累計19例，要求參與活動者須接種3劑疫苗，國小學童接種疫苗、類普篩等，皆獲得家長同意，已請教育局著手造冊，加強型防疫旅館19日啟動，另還有1家擇定規畫中、1家洽談中。

鄭文燦表示，18日新增187例本土個案，大部分是既有傳播鏈匡列採檢擴大，以年齡分析，18歲以下有22人、佔11.8％，昨天是17.2％、前天是25％，比例上有降低。

「桃園區里鄰長確診事件累計19人確診！」鄭文燦說明，桃園區里鄰長確診事件，該旅遊團共230人全數居家隔離，另有30人自主健康管理，19人確診其中4人為里長，其餘是鄰長、志工或公所同仁，據了解，回程餐會上有民意代表、參選人到場致意，但疫調後確定都有全程戴口罩，也沒有逐桌敬酒，已經通知民代、參選人必須自主健康監測7天。

鄭文燦表示，因應確診事件，大部分鄰里長都在大樹林地區，除了在聖保祿醫院可以採檢外，19日至21日於雲林里市民活動中心開設社區採檢站，根據疫調顯示，感染元不是在旅遊行程中，而是在桃園區後站某快炒店聚餐，2為里長是在參加聚餐後染疫，疫調後傳播輪廓漸漸明朗，針對里鄰長活動要求要打滿3劑疫苗，大部分里鄰長活動都已經辦完或是延期舉辦。

談及學校疫情狀況，鄭文燦盤點，至今已有105所學校及幼兒園停課，陸續都在復課當中，大成國小採檢1933人，有2人陽性但考量學生都沒有入校上課，因此今天復課；中原大學、龍華科大、銘傳大學、新生醫專今天復課。大忠國小新增3人確診個案，累計4人確診，採檢密切接觸者33人、入校擴大採檢1703人皆為陰性。

談及學校疫情狀況，鄭文燦盤點，至今已有105所學校及幼兒園停課，陸續都在復課當中，大成國小採檢1933人，有2人陽性但考量學生都沒有入校上課，因此今天復課；中原大學、龍華科大、銘傳大學、新生醫專今天復課。大忠國小新增3人確診個案，累計4人確診，採檢密切接觸者33人、入校擴大採檢1703人皆為陰性。