危老改建仍是精華區老舊建物重建之路的首選，台北市的危老案件仍緩步增加當中，北市知名優質住宅區段民生社區，終於核准第一宗危老改建案，該基地位於南京三民家樂福旁的巷弄內，基地面積僅50.5坪，礙於基地規模受限，僅申請到22%的容積獎勵，另外台北市的陽明山上低調的別墅群，大亨路也有老舊建物參與危老改建，但僅拿到16%的容積獎勵。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，民生社區是松山第一期市地重劃區，區域內的老舊公寓屋齡許多都超過40年，以區域內的房價水準來看，的確具備有改建效益，不過除了特定海砂屋國宅進行都更改建外，先前並未見到危老改建案核定的紀錄，台北市許多街頭與早期發展的區域，都已經看到危老案拆除興建，民生社區終於在今年迎來第一宗危老改建案核准通過。

不過該筆危老改建案，還是小面積的重建案，土地面積僅約50坪，也因為土地面積甚小，許多容積獎勵無法順利申請，因此僅申請到22%的容積獎勵，曾敬德表示，許多民生社區的住戶都滿意現在的居住環境，加上一樓有些店面使用，又有較大的空地空間，導致整合上有一定的難度。

近年民生社區陸續實價有出現高價的店面交易案，由於這些店面的租金效益並不高，推估應該是為了日後整合改建而買進。

另外，陽明山上的大亨路上，則有412坪土地參與改建，不過根據北市建管處先前的資料顯示，大亨路共有4筆危老改建案，申請到的危老獎勵普遍落在16%~18%，曾敬德表示，該區域多是老舊透天，當看到鄰居參與危老改建成為新房子後，老住戶也會心動想要改建，因此陸續看到該區老舊建物最終得以參與改建。