《國際產業》福斯長春陸續復工 上海產線仍測試中 17:102022/04/18 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國福斯汽車中國分公司18日宣布，隨著東北長春鬆綁抗疫限制，該地與中國大陸一汽合資的一汽福斯已逐漸恢復生產工作。 不過，與上汽合資的上汽福斯上海廠，據17日上汽表示，還在進行產線壓力測試中，希望能儘快恢復投產。 《生醫股》保瑞獲加拿大安大略省指標性投資 將啟動CDMO產線擴展 陸國家衛健委：上海和吉林疫情仍處於發展狀態 #福斯 #長春 #產線 #合資 #上汽 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 華新股價續漲 創近27年來新高 13:452022/04/14 財經 上海堅定清零攻堅 上汽集團將啟動復工復產壓力測試 10:532022/04/17 兩岸 福斯Q1營業獲利大漲 預警烏俄戰爭衝擊 21:222022/04/14 財經 高壓防疫出現鬆綁跡象 上海復工復產 特斯拉、上汽傳明起先行 04:102022/04/17 財經要聞 供應鏈告急 蔚來停工又漲價 04:102022/04/11 全球財經 韓廠大砍單 電視面板恐跌到6月 04:102022/04/18 財經要聞 三箭齊發 華新今年營收看旺 04:102022/04/15 證券．權證 吉林長春4／13 實現社會面清零目標 11:442022/04/14 兩岸 紡纖廠衝業績 投資多路並進 04:102022/04/06 證券．權證 《傳產》抗通膨 親友合資無貸款買豪宅正夯 13:492022/04/07 財經 俄烏戰爭讓電纜線束斷供：福斯 ID.5 純電跑旅連展示車都缺 上市被迫延後 15:582022/04/06 汽車情報-汽車新聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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