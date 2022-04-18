德國福斯汽車中國分公司18日宣布，隨著東北長春鬆綁抗疫限制，該地與中國大陸一汽合資的一汽福斯已逐漸恢復生產工作。

不過，與上汽合資的上汽福斯上海廠，據17日上汽表示，還在進行產線壓力測試中，希望能儘快恢復投產。