影壇女神王祖賢因演出電影《倩女幽魂》聶小倩一角轟動全亞洲，曾被封為「亞洲第一美腿」、「亞洲第一美女」，雖然王祖賢早已息影多年，但最美小倩形象仍深植影迷心中。近日有網友拍到她的近況，只見王祖賢正在國外一家飯店吃火鍋，但嚼食的模樣顯得有些「顏值變形」，面部線條略顯浮腫、僵硬，讓有些看到的網友大嘆：「王祖賢確實老了」。

早先就有人曾爆料，說王祖賢特別喜歡享受美食，她經常被網友偶遇到外出吃飯，而且體態也明顯發福。近日被拍到的情境，王祖賢當時正與一位女性朋友坐在一起，在餐廳裡等待美食，她身穿深色上衣打扮低調，黑色長直髮自然披散在肩膀上，看起來仍然很有氣質，女神範十足。

王祖賢被網友直擊正與女性朋友在餐廳裡等待美食。（圖／取自微博）

王祖賢的顏值狀態似乎沒有想像中那麼好。（圖／取自微博）

然而當鏡頭拉近後，王祖賢的顏值狀態似乎就沒有想像中那麼好，可以看到她的面部略顯浮腫，臉上線條也有些僵硬，甚至眼睛也看似有點睜不開，整個人都是瞇瞇眼的樣子，眼睛裡的神韻略顯老態；當然這是因為嚼食的表情總沒有那麼美觀，而女神也沒忘了拿手遮擋一下嘴巴。

王祖賢的面部略顯浮腫，臉上線條也有些僵硬。（圖／取自微博）

王祖賢沒忘了拿手遮擋一下嚼食中的嘴巴。（圖／取自微博）

這與王祖賢之前的樣貌有著比較大的出入，過去被譽為五官精緻的她或許不復存在，但是優雅氣質仍一直陪伴著她，即使素顏外出，也並沒有刻意著裝打扮，早早離開娛樂圈的她低調地享受著生活；網友們看到王祖賢的近照曝光後，有人感嘆：「王祖賢確實老了」，「看起來就像是一個普通人」，但也有粉絲說，正因如此人們才更喜愛王祖賢，因為她真實不做作，並不會在乎自己的容顏，淡然接受自己老去的事實。

王祖賢雖曾被人拍到疑似發福狀態，但沒多久她就公開一張穿著白襯衫搭配牛仔短褲的照片，大秀一雙白皙又修長的雙腿，立即引來網友留言：「真的宛如少女」、「果然還是跟以前一樣美」、「姊姊還是像洋娃娃一樣」、「女神姊姊」、「大長腿」，甚至不少人敲碗要她復出。