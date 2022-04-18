台灣將針對6至11歲孩童接種疫苗，但只有莫德納引發不少家長擔憂，台北市長柯文哲18日表示，一定有副作用，但整體來講還是利大於弊，該打就打。

柯文哲今透過視訊主持防疫記者會，對於6至11歲只開放莫德納疫苗引發家長反彈，他指出，台灣不是跑最快的國家，不管是5到11歲或6到11歲，有其他國家的數據，看起來是一定有副作用，但整體來講還是利大於弊。

他指出，兒童打疫苗這麼慢才上線，由於打疫苗2個目地，一個保護別人、一個保護自己，因為小朋友感染後有重症還是比較少，所以擺最後，但小朋友感染會傳染大人，特別是阿公、阿嬤，現階段打疫苗有很大成份是防止感染別人，為達群體免疫來做，醫師黃立民講法最中立，只有莫德納也可以打，沒辦法保證沒有副作用，但統計起來還是利大於弊，該打就打。

副市長蔡炳坤說，初步了解全世界兒童接種狀況，莫德納包括有英國、加拿大，BNT國家較多，有新加坡、美國、日本、南韓，法國是2種都有但沒強制，台灣沒有BNT，只好打莫德納，但希望中央盡快規畫，疫苗必須充足。

他強調，北市小學生有12萬多人，估算7成也要9萬劑疫苗，目前移工、長者接種需求多，向中央申請疫苗已有縮減狀況，有疫苗不足壓力，希望中央要快解凍疫苗，供應地方需求。