新北市議員金瑞龍爭取增設YouBike2.0中和烘爐地山下籃球場站，本月8日正式啟用，站點位置在興南路二段暨興南路二段399巷口，現場有14輛YouBike2.0可供租賃，提供新北市民便利有效率的租車體驗。
金瑞龍表示，本屆議會期間他提案在烘爐地山下籃球場設置YouBike1.0，惟當時交通局回覆因技術問題無法克服，遲遲未能設站；然而，在他持續不斷積極爭取下，YouBike2.0終於在日前順利設站。他還說會持續努力爭取增加站點，讓所有市民都能享有便捷的綠色運具及人本的交通環境。
金瑞龍強調，烘爐地位處偏遠，交通便利性及易達性較中和市區不便，所以他特別跟交通局爭取在烘爐地山下籃球場設置YouBike2.0，就是希望提高附近居民及到烘爐地參拜遊玩民眾的交通便利性。
中和目前有60個 YouBike2.0站點，站點包含捷運站周邊、重要路口及公園附近等；迄今全新北市共設有768個租賃站，市府規畫2025年YouBike2.0目標達1500站，盼能將服務量能最大化。
新北市交通局長鍾鳴時表示，新北市除YouBike外，還引進其他多元共享運具如iRent、WeMo及GoShare（Gogoro）電動機車，讓民眾能有不同選擇。
交通局綜合規畫科長吳政諺指出，約有96％的YouBike使用者會在30分鐘內還車，並至少有75％會轉乘公車及捷運等，表示YouBike有非常重要的大眾運輸接駁功能。
中和內南里長曾金禧認為，市府應持續觀察民眾使用情形，滾動式檢討YouBike2.0站點設置規畫，使用率高的地方要多增加站點及可借車輛數。
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