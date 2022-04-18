教育部體育署110學年度中等學校11人制足球聯賽（HFL）總決賽，18日至23日在新莊田徑場及輔仁大學點燃戰火，今年HFL特別打造全新的高中組冠軍獎盃，取「向日葵」作為設計概念，不僅是陽光的象徵，其光輝、明亮意涵與高強度的球類運動形成一種呼應，長短不一的花瓣象徵球隊的每個成員，大家齊心協力最終捧起最高榮譽，綻放出最美麗的光環。

110學年度中等學校11人制足球聯賽-高女組複賽花蓮體中對戰醒吾高中。（體育署提供）

本年度的決賽對戰組合，高中男生組將由惠文高中、建功高中、宜蘭高中、花蓮高中、花蓮高農、中山工商、路竹高中與北門高中一較高下，高中女生組則由花蓮體中、高苑工商、惠文高中和醒吾高中爭奪后冠。

國中男生組同樣競爭激烈，台中市黎明國中、高雄市阿蓮國中、新北市竹圍國中、花蓮縣美崙國中、台中市潭秀國中、台北市民族國中、高雄市鳳西國中及台南市後甲國中力拼冠軍，國中女生組則是台中市五權國中、花蓮縣光復國中、新北市醒吾國中以及台東體中互相較勁，精彩的強權對決令人拭目以待。

本年度總決賽將在新莊田徑場及輔仁大學足球場戶外場地開賽，並開放觀眾在配合防疫措施的限度下進場觀賽，進場觀眾需全程佩戴口罩並保持安全社交距離，額溫超過37.5度以上者則不得入場；同時，現場座位採梅花座，入場者須施打2劑新冠疫苗，第2劑疫苗需接種滿14日，進場時須出示小黃卡、健保快易通APP或數位疫苗證明等相關資訊，且仍須遵守實聯制及實名制之規定。

體育署表示，因新冠肺炎疫情持續嚴峻，決賽賽事亦歡迎球迷朋友居家鎖定賽事轉播，4月21日起將由Twitch名衍行銷運動頻道率先轉播高中男生組帶來的4強晉級戰，4月22日則由東森超視33頻道帶來電視轉播服務，麥卡貝網路電視及myvideo則將送上網路轉播（國女季軍戰、國男季軍戰、國女冠軍戰、國男冠軍戰），4月23日比賽最終日為全天轉播（高女季軍戰、高男季軍戰、高女冠軍戰、高男冠軍戰）。