民進黨立委周春米拿下黨內屏東縣長初選勝利，有望成為屏東縣第一位女縣長，周春米今（18日）接受廣播專訪時表示，初選期間喊出「屏東第一個女縣長」獲得鄉親們支持，屏東縣如今面臨人口外流及少子化的影響，最重要是要思考如何讓人口減少流失。

周春米表示，初選期間按部就班，當然還是基層最重要，讓鄉親們認識，期間喊出「屏東第一個女縣長」獲得鄉親們支持，亦是民進黨在屏東第一次有女性參選人。

周春米說，年輕的時候不太能釋懷，為何取名叫春米，但一路走來名字給自己很大的保佑，也了解父母的用心；自己在屏東市長大，阿公從嘉義移民到屏東。

周春米表示，初選期程已經晚了，8年前其實更早，受到疫情、公投影響，所以延後，根據民進黨的民調支持度有50％、國民黨有12％，潘縣長的施政滿意度有9成，這兩個基本面競爭過程中，大家使出渾身解數，施政品質還是獲得民眾信賴，無論人選早出來、晚出來都要認真努力。

周春米表示，自己是不分區立委，主要是因為司法專業，最重要還是要跟屏東縣連結，常常坐高鐵來回，台北人才很多，所以到了國會一定要跟家鄉連結，自己以前是縣長的辯護律師，他所交代要爭取的經費等，都使命必達。自己的辦公室也是縣府在台北重要的據點。