具獲利能力的上市櫃公司，因併購等因素自發性下市，金管會要求證交所多設一關卡。金管會主委黃天牧18日表示，過去半年已要求證期局及證交所檢討下市規範，由證交所扮演「最後一關」，對下市價格進行把關；即證交所若認為下市買回股票價格不合理，可要求公司再次請專家檢視價格，重出報告給股東會討論。

立委羅明才在財委會質詢時指出，2021年有18家下市，如何減少好不容易掛牌的公司下市？黃天牧回應半年前已要求證交所檢討下市規定，現在公司下市只要股東會通過，好像就形式通過，但若考量如國家利益、小股東權益等，是否有辦法檢視下市合理性，黃天牧說既然證交所是最後一關，就請證期局及證交所檢討現行規定，並與其他國家比較，是否可讓機制更謹慎。

去年如金可、亞太等公司都因併購案，宣布要私有化（下市），公司會宣布收購流通在外股數的價格，現行雖有規定上市公司私有化前，要設置特別委員會如審計委員會，就終止上市計畫的合理性、公平性進行審議，審議結果提報董事會及股東會，股東會要經發行總數2/3以上股東同意。

但很多下市案可能大股東已收購、掌握2/3股份，剩下1/3的股東已很難表達意見，因此金管會要證交所扮演好關鍵的最後一關，若證交所認為收購價格「不合理」，可要求公司再聘獨立專家檢視收購價格合理性，再送股東會議決。

至於有些企業可能涉及國家利益或重要產業，黃天牧表示，這可能就涉及國家產業政策，由其他部位表達意見，金管會僅能就保障小股東權益上，盡可能把關。

金管會表示，這項機制已上市，若證交所等認為下市價格不合理，就會表達意見，請公司出錢再請專家評估一次。