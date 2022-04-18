烏克蘭國防部發言人馬茲亞尼克(Oleksandr Motuzyanyk)說，俄羅斯Tu-22M3戰略轟炸機出現在烏克蘭東部上空，並且對受圍困的港口城市馬立波(Mariupol)投放炸彈。馬茲亞尼克指責「俄軍發動野蠻的地毯式轟炸」。

防衛部落格(Defense Blog)報導，馬茲亞尼克表示，這是自俄軍武裝侵略開始以來，俄軍首次動用Tu-22M3轟炸機，他們對馬立波的空襲全面又殘忍，是非常野蠻的行為。

Russian ultimatum, Tu-22M3 bombers were seen flying towards Mariupol.

Tu-22M3 「逆火」(Backfire)是一種可變翼、超音速的遠程戰略和海上打擊轟炸機，是俄羅斯空軍3種戰略轟炸機之一，另外2種是Tu-160「白天鵝」與Tu-95「熊式」。俄羅斯國防部也發布了一段空拍影片，可能就是從轟炸機上錄製，顯示對馬立波鋼鐵廠的地毯式轟炸，就影片來看，Tu-22M3所投放的是非引導式重力炸彈。

For the first time in the Ukrainian war, Russia begins using a Tu-22 bomber to bombard the Ukrainian army's positions in Mariupol pic.twitter.com/NrsG1qHkwa — Aladdin Al Diab (@aladdinaldiab) April 16, 2022

Tu-22M3的出現，代表了戰爭的重大升級，該型轟炸機在冷戰時期就頗受北約忌憚，它具有高速與高載彈量的性能，它的飛行高度很高，是不可能利用肩射飛彈擊落的。