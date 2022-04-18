水資源中心處理過的放流水，經水質檢測及生態池靜置後，作為農業灌溉使用。（金門縣府提供）

楊鎮浯縣長指出，為減緩極端氣候帶來的農業用水影響，縣府除加強浚挖農塘增加蓄水空間，也由自來水廠加強放流水的系統建置作業。（金門縣府提供）

農委會農田水利署補助執行的金門「金沙灌溉農塘改善工程」今天正式啟用，整體灌溉面積從原來的25公頃提升至100公頃，在旱季發揮緊急供水的功能外，平時也能兼顧涵養水源與生態保育，讓金門珍貴的水資源獲得更有效運用。

專程跨海參加啟用典禮的農田水利署瑠公管理處長朱建偉表示，該處的前身是瑠公水利會，2019年時考量金沙為金門農業面積最大之鄉鎮，優先擇定做為灌溉示範區，將再生水透過滯滲過濾池加以利用，確實有效緩解前2年的旱害。去年3月再與楊鎮浯縣長會談後，決定再加強協助金門放流水系統建置，未來也會配合水資源回收中心的放流量，陸續在其他鄉鎮建置放流水系統。

楊鎮浯縣長也指出，金門在2019、2020遭遇50多年來最嚴重的旱災，連2年降雨量未達500毫米，遠低於年平均降雨量的1000至1100毫米，農業損失相當嚴重，為減緩極端氣候帶來的農業用水影響，縣府除加強浚挖農塘增加蓄水空間，也由自來水廠加強放流水的系統建置工作，並積極與中央單位聯繫，借重瑠公管理處的專業，建置農業灌溉用水系統。今年開春以後，1至3月已有300多毫米的降雨，農塘獲得及時雨補注，期待農耕可以順利進行。

縣府說明，金門因地形及幅員緣故，並無有效集水區蓄水，農業發展受限於水資源不足，早期僅能依賴周邊農塘與溝渠的不穩定水源供應，在獲得瑠公管理處跨海協助後，運用水資源中心處理過的放流水，經水質檢測及生態池靜置後，作為農業灌溉使用。

目前，金門自來水廠放流水每天總處理量約8000餘噸，回收水量約計5000餘噸，已達6成左右。今年相關工程仍在進行中，未來完工後回收率可達80％，遠高於其他縣市，縣府評估將可改善農田缺水問題。