台灣本土新增確診案例已連續4天突破千例，俄烏戰爭不確定性打壓風險胃納，市場投資氣氛轉為謹慎，料台幣維持偏空格局，今盤中站上29.2元關卡。惟收盤前央行進場調節，匯價以29.186元收盤，貶值6.8分，成交量11.27億美元。累計今年以來，新台幣貶值5.13%。

近期FED公布3月會議紀錄，內容暗示將以每月最高950億美元的幅度縮減資產負債表，同時表示未來進行一次或一次以上50基點(2碼)的升息可能是合適之舉，造成台股指數走勢較弱，短期台股指數仍處於箱型震盪，而外資持續賣超台股，今天再賣超台股逾百億元，累計今年以來，外資已經賣超台股達6188億元新台幣。

匯銀分析，Fed展現不惜一切打壓通膨的決心，在勞動市場仍然緊俏，原物料價格推升美國通膨之際，市場對Fed升息步伐有無限的想像空間，雖各國央行將陸續加入緊縮的行列，美國收緊貨幣政策的速度預期仍快於其他央行，政策差距利多美元，短期又受惠於歐元風險上行的避險需求，美元指數有機會站穩100。在美國通膨回落前、Fed鷹派基調轉折前、地緣不確定性降溫前，預期美元將維持強勢。