新北市全國大南瓜比賽6月將再度舉行，曾獲6屆冠軍的農友林建訓栽種19天的南瓜目測已突破80台斤，相較往年種植的南瓜多出約20台斤，屆時有望打破亞洲紀錄。（林建訓提供）

新北市全國大南瓜比賽去年因疫情停辦，6月將再度舉行，其中曾獲6屆冠軍的農友林建訓去年原已備戰，未料遇蟲害，無緣突破亞洲紀錄，但他今年捲土重來，目前栽種19天的南瓜已目測突破80台斤，相較往年種植的南瓜多出約20台斤，有望奪冠。林建訓說，他每日都花費1、2小時整理南瓜，有信心突破1000台斤，打破亞洲紀錄。

林建訓表示，每年1月開始，他都會積極培養4顆大南瓜參賽，去年因瓜食蠅蟲侵入果園，導致2顆大南瓜報銷，剩下的最重南瓜也僅剩600多台斤，根本不敵他往年900多台斤的紀錄，因此他今年積極備戰，雖然前陣子因意外不小心撞斷1顆南瓜，但也變得更加謹慎，為防蟲害、梅雨季等影響，他也為南瓜搭設簡易遮雨設備、蓋上蟲網。

「生長19天破80台斤，比過去的南瓜都大許多。」林建訓說，他曾拿過6屆大南瓜賽的冠軍，往年的南瓜生長19天大概只有50、60台斤，這顆生長速度意外快速，令他相當驚訝，由於距離比賽還有2個月，其他瓜農認為，該顆南瓜成長幅度仍有很大空間，但林建訓說，瓜農都是看天吃飯，南瓜很容易因為天氣因素，影響生長幅度，因此具體會長大多大仍沒有把握。

不過，林建訓看好今年能突破936台斤的亞洲紀錄，他說，他的徒弟全蔣清曾在前幾年打敗他，以925台斤打破全台大南瓜最重紀錄，雖然他種南瓜已經成為一種樂趣，不是很在意勝負，但今年南瓜狀況格外好，有信心能超越徒弟紀錄，希望一舉奪下亞洲、全台最重紀錄。