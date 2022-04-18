國立南投高商綜合職能科三年級學生李姍樺，從小學直排輪訓練平衡感，及肢體動作協調性，練出興趣與自信，日前代表南投縣參加全國身心障礙運動會，勇奪特奧輪鞋競速100公尺女子組第1名，全校師生都為她喝采。

李姍樺參加的「特奧輪鞋競速100公尺」項目，穿著直排輪繞行100公尺賽道，由於必須高速並且保持平衡過彎，對於身障者而言是具有挑戰性的運動。

李姍樺從國小開始學直排輪，本來是為了訓練平衡感，還有肢體動作的協調性，學習過程比別人辛苦，必須花更多時間練習；但她堅持努力而且漸入佳境，不但提升專注力，也可增進與一般生的互動關係，讓她愛上直排輪，每次上課都很快樂；看到李姍樺慢慢進步，讓她的媽媽感到很欣慰。

李姍樺表示，此次創下佳績，要感謝教練長久以來的辛勤指導，以及老師和家人的支持，很開心她能拿到全國比賽第1名，也很高興能與大家分享喜悅；相信只要全心全意的努力，不怕跌倒失敗，就會有進步。

李姍樺的導師吳貞儀表示，同學觀看李姍樺參加比賽的影片，都為她精彩的表現喝采；吳貞儀也藉此提醒全班同學，雖然李姍樺在起跑時落後對手，但她不慌不忙，一路堅持、毫不鬆懈的往目標前進，最終順利奪冠，證明「態度才能真正決定高度」，重點是堅持、不受影響的繼續往目標前進，就有機會成為最棒的那一位，希望大家往後在職場上，也能效法她的運動精神，不要害怕失敗，勇敢面對並盡力，就會贏得眾人的敬佩與掌聲。