國內Covid-19疫情上升，國防醫學院今天證實，目前有3名學生確診，大學部學生自18到22日暫停實體課程，改線上上課。

國防醫學院今天發布新聞稿指出，16日學院的1名學生在休假期間因為身體不適自行就醫，經核酸檢測（PCR）結果為陽性。校方立刻依照地方衛生單位指導，實施密切接觸者匡列篩檢，PCR檢測結果新增2名學生為陽性反應，目前共計3名學生確診，均實施住院及居家隔離。

國防醫學院表示，學院已依中央流行疫情指揮中心及地方衛生單位指導實施疫調作業，完成對密切接觸者隔離及PCR檢測；另外，為減少人員流動及考量Omicron潛伏特性，大學部學生自4月18日至22日暫停實體課程，均改採線上視訊方式授課。

國防醫學院指出，不會影響學生受教權益，校方同時加強校內防疫工作，持續落實分艙分流、全面環境清消及人員健康管制等各項防疫作為，維護師生健康安全。