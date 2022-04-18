成長的道路上母親將所有的愛照耀著孩子，盡力給孩子最好的，現在換孩子在專屬母親的節日帶媽咪一起旅行，今年母親節日勝生加賀屋推出「一泊二食 嬌寵母親住房專案」和「珍愛憶起 母女一日遊」，專案期間涵蓋整個5月，孝親子女可以讓媽咪享受二天一夜奢華湯旅，或是一日輕旅行。

北投加賀屋「嬌寵母親住房專案」園景和洋標準套房平日19,800元+10%，包含住宿1晚、精緻早餐2客、季節夕膳2客和夕月嚴選酒2杯。專案內還有專屬母親價值近萬元的「青春禮包」，禮包含The Spa by Socie 60分鐘課程1堂、花浴衣體驗2位、青磺泉大眾湯體驗2位，半透明的青磺泉僅存於台灣北投與日本玉川，因含有微量「鐳」元素而顯珍貴，有益於養生保健、舒緩疲勞，讓母親洗去照顧家庭的疲憊，以迷人煥發的面容和最幸福的笑容歡度母親節。

平日入住獨享浪漫繡球花季─日勝生加賀屋到陽明山竹子湖定點去程免費接駁，週一至週四入住再加碼房型升等至擁有頂級雙泡湯池的行政套房「露天風呂房」，除了迎賓水果、精緻點心，還享咖啡飲品暢飲。如欲加購The Spa by Soci SPA課程或北投石岩盤浴，也都享有優惠加購價，帶媽咪盡情體驗天然溫泉、享用日式會席料理、享受頂級奢華SPA、一睹美麗繡球花海，歡度放鬆舒適的假期。

日勝生加賀屋另推出「珍愛憶起 母女一日遊」，平日8,900元(須提前2日預約)，含園景和洋標準房泡湯1次、房內精緻點心2份、日式茶道體驗2位，及北投石岩盤浴、白磺泉大眾湯二擇一。客房泡湯最多可使用14個小時(最早可於早上8點進房，最晚須於晚間10點離館)，徜徉日式榻榻米客房，沉浸天然白磺溫泉的撫慰、欣賞怡人北投公園綠景，盡情放鬆、享受母女時光。泡湯完接著體驗北投石岩盤浴，北投石是唯一以台灣地名命名的珍稀溫泉礦物，岩盤浴藉由變換趴躺的姿勢溫熱身體不同部位，幫助排汗和促進身體循環，感受玉川溫泉著名的湯療文化。岩盤浴結束後前往觀賞茶道表演，品嚐管家現打抹茶，給予母親滿滿珍愛回饋。