（圖片／資料照，三立提供）

疫情嚴峻，18日又增1390例本土，三立八點檔《一家團圓》被爆有服裝師、化妝師PCR確診，且事發已兩天 ，同劇演員及工作人員仍繼續沒日沒夜拍攝、到處拍外景，對此三立表示，全劇組與演員都有依照政府規定，每日進行快篩，該名確診服裝師於提交快篩證明時，發現呈偽陽性。第一時間除了請該服裝師前往PCR外，也進行攝影棚清消、安排其餘工作人員快篩，並啟動分組分流拍攝，三立否認另有化妝師確診，對於不實指控深表遺憾。

至於《一家團圓》目前拍攝狀況，三立表示，皆會繼續遵照防疫規定進行。

據爆料，三立僅將當天跟確診者一組的員工做快篩，忽略其他交互往來別棚的員工，甚至是發病前兩天與其他錄影班相處的演職員做快篩、對內做提醒，認為三立隱匿、不對內員工資訊透明以保護員工與員工家人。

有劇組相關工作人員透露，製作單位前天突然請所有相關人打完三劑疫苗者要上傳小黃卡照片到群組，變成相簿，大家以為是為了防疫造冊、管理相關人員，未打三劑者還暫時不能進棚，直到昨天下午才隱約知道可能發生什麼事，到了晚上製作團隊在群組公告：「全體演職員們（含經紀人）本劇組有鑑於因應這波疫情的措施，如有媒體或報社記者詢問狀況，均由公司公關組統一發言」。不管是演員、工作人員都超傻眼，由於對外被下了禁口令，大家紛紛敢怒不敢言。