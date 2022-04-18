大部分的人在喜歡的人面前都會變得拘謹，但如果過於小心翼翼，甚至做任何事都害怕對方生氣、不開心，那這段感情就會讓自己變得非常辛苦。《搜狐網》命理專欄分享，巨蟹座、雙子座、雙魚座和處女座，只要一陷入愛情，就會變得很膽小，為了不讓自己受傷，而不敢靠得太近。

1、巨蟹座

巨蟹座內心相當柔軟，若是有人願意對他們釋出善意、幫助他們的話，巨蟹座也會拿出自己的全部為對方付出，在感情中也是一樣，他們會全心全意對待心愛的人，卻有些患得患失，讓他們不敢太過靠近對方。

2、雙子座

雙子座特別渴望真摯的感情，為了另一半他們可以放棄自由，希望天天都和對方黏在一起，不過並不是每個人都能接受這種相處模式，為了不讓自己的心受到傷害，雙子座從一開始就會卻步，不敢離對方太近。

3、雙魚座

雙魚座在感情面前總是小心翼翼，愛得越深就越膽小，他們不是不想為另一半付出，而是不知道該怎麼表達情感，深怕做錯一件事，就會親手葬送這段感情，最後甚至開始思考是不是該放手，以遠離糾結與痛苦。

4、處女座

處女座非常敏感但也很理性，選擇另一半時不會衝動做出決定，而是先列出條件，看對方是否有符合；在感情中，處女座總是讓理智佔上風，對每個決定都想太多，不願承擔失戀、受傷的風險。