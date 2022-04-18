法務部行政執行署新北分署持續強力執行違反防疫規定卻拒繳罰鍰的違規者。近日就有一名開設娃娃機店的賴姓義務人，在去年違反新北市政府11月2日公告的防疫管制措施遭到裁罰，案件移送新北分署執行後，通知賴男到場繳納，但對方不予理會，近日經執行人員鍥而不捨，終於在賴男店內勸說他將3千元罰鍰繳清。

現年42歲的賴姓男子於新北市樹林區開設娃娃機店，但他在去年新北市政府公告防疫管制措施後，未依規定於每日非營業時間（晚上12：00至早上8：00），於出入口設置明確之阻隔設施，並標示禁止進入，以避免消費者入場，違反防疫規定遭到裁罰。

案件移送新北分署執行後，經通知義務人到場繳納，但義務人未予理會，而其名下也查不到可供執行之財產。執行人員近期到他戶籍地查訪，並未遇見賴男，因此轉向店址查訪，到場後發現有廠商在店內安裝冷氣，因此判斷他應該在附近，所以呼喚其姓名，果然讓對方從店後走出來。

賴男見執行人員找上門感到相當驚訝，他喊冤表示，因沒有住在戶籍地，所以沒有收到處分書，完全不知道自己被裁罰，執行人員當場出示處分書及送達等資料後，勸諭店家配合相關防疫規定並速繳清罰款，終於讓對方在上周前往新北分署繳清罰款。

新北分署呼籲，近日疫情升溫，民眾應支持配合政府防疫措施，避免疫情擴大，對於因違反防疫規定，不繳罰鍰的義務人，不論金額多寡，一定會鍥而不捨依法執行到底。並提醒所有店家務必要隨時注意最新的防疫措施，並配合執行，不只能避免觸法受罰，更能保障消費者的安全。