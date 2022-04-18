如果說「抗中保台」是民進黨的政治提款機，那麼「扁案」就是國民黨的政治提款機。今年又逢選舉年，把扁案這顆政治地雷盡早拆除，有利民進黨選情。

保外就醫的前總統陳水扁4月7日召開「國務機要費案」國際記者會，會中，他還把蔡蘇兩人都扯進來；阿扁稱，蔡英文於2009年曾與AIT處長司徒文談及，有關於國務機要費是制度的問題，不是貪污的問題，應該修法來解決；這在「維基解密」都有紀錄，當時行政院長蘇貞昌也說這是歷史共業。

在中二補選、四大公投中過關的民進黨信心大增，農曆年後就開始針對年底地方選舉進行「拆雷」（如開放日本核食）與「鋪路」（如推新竹縣市合併）的工作；扁案的拆雷工作在阿扁記者會後更是加速進行，立法院財政委員會民進黨召委沈發惠已排定本周四（4月21日）審查《會計法》修正草案。

根據民進黨立委蔡易餘等人所提《會計法》第99條之1條文修正草案，明定中華民國95年12月31日以前各機關支用的機要費、特別費，其報支、經辦、核銷、支用及其他相關人員的財務責任均視為解除，不追究行政及民事責任；如涉刑事責任者則不罰。修正後等於替阿扁的國務機要費案除罪。

扁案不是全民的共業，而是民進黨的共業，民進黨曾因為扁案失去政權長達8年，而且在之後與國民黨的競爭中，也一直被國民黨利用作為打擊民進黨的政治提款機；加上阿扁保外就醫後，時不時就戳一下，讓民進黨當權者不勝其擾。

對於民進黨透過修法替國務機要費除罪的動作，國民黨全力動員反制。黨團總召曾銘宗表示，假設國務機要費要除罪化，當初誰拿了錢都要出來講清楚說明白，國民黨團成員都主張一定要強力抗爭；他呼籲民進黨要知所進退，不要用多數暴力，過去立法院也沒有只為一人修法的案例。