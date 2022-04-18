「紅色美食聖經」《米其林指南》2022年將高雄納入評鑑城市，高市觀光局展現摘星雄心，18日舉辦星級客座主廚分享座談會，力邀國際名廚江振誠（右）、Ukai-tei Kaohsiung料理長廣瀨晉平（左）分享心路歷程。（柯宗緯攝）

「紅色美食聖經」《米其林指南》2022年將高雄納入評鑑城市，高市觀光局展現摘星雄心，18日舉辦星級客座主廚分享座談會，力邀國際名廚江振誠、Ukai-tei Kaohsiung料理長廣瀨晉平分享心路歷程。江振誠提到，對於高雄小吃的熱愛，除了筒仔米糕、白糖粿，還特別補充必吃的還有「丹丹」。

江振誠13歲開始接觸廚藝，在法國學藝10多年，25歲成為法國米其林三星餐廳執行主廚。他提到，像自己在法國、日本花了很多時間學習理解「美」這件事，除了傳統的煎、煮、炒、炸外，這一代的料理人跟上一代不同，必須更懂得運用五感的感知，才能讓料理更為豐富及有特色。

江振誠談到，回台3年多，來高雄2、30次，很喜歡鹽埕小吃，像是筒仔米糕、綜合茶，還有新興區燒肉飯，苓雅區白糖粿，還特別點名必吃的還有丹丹漢堡，不過小吃來說都大同小異，每個城市有自己的特色。

至於高雄被列入米其林評鑑城市，江振誠認為，這絕對是好事，所有人會更認真看到料理及餐飲的品味，也會有想要追求的「天花板」；而以高雄的餐廳環境及規模來說，體驗上可以更完整、大器，如果高端餐飲能有更多屬於高雄在地元素，會更具有優勢。

廣瀨晉平直言，料理人如果說不在乎米其林，恐怕是不太可能，米其林能讓所有料理人一起努力，呈現出好東西的契機，這會形成好的影響，大家也可以勇於挑戰新的事物。

今座談會上，兩位主廚分享對於追求星級料理的心路歷程，以及對高雄餐飲的實質建議，現場並以藝術為基底，展示料理「螢烏賊」的創作概念，融合視覺、味覺、嗅覺等多重感官體驗。

觀光局指出，《米其林指南》將高雄納入評鑑城市，觀光局持續努力推動美食相關系列活動，包括肉燥飯爭霸賽、鹹酥雞嘉年華及大港吃鍋、特色餐酒館為主題「Bon Appétit ! Kaohsiung高雄餐盤發見計畫」，顯見高雄美食動能豐沛，期待將高雄美食持續推升新高度，吸引更多海內外遊客到高雄展開美食觀光。