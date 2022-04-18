男低音葉展毓將參與巴哈《b小調彌撒》演出。（台北愛樂文教基金會提供）

德國作曲家巴哈的《b小調彌撒》，可說是古典音樂的喜馬拉雅山，14年前台灣僅有台北愛樂合唱團完整演出一次，14年過去，仍然沒有團隊再完整演出，而創團50周年的台北愛樂，將再度挑戰，和觀眾分享這部經典。

音樂總監古育仲表示，大眾一聽到18世紀巴哈的音樂，可能會覺得很遙遠、很古老，「但是在裡面可以聽到很多現在20世紀作品裡出現的不和諧聲響，其實巴哈早就使用了，如果只是把這部作品看作是一般的巴洛克音樂，那就會錯過其中的奧祕。」

《b小調彌撒》全曲展現了人聲作品的多元面貌，包括合唱團透過四、五、六、八聲部的混聲組合，讓觀眾可聽見如浪花般的層層堆疊，同時還有獨唱聲部，包括女高音、女低音、男高音、男低音，並以交叉配對的方式演出多首重唱曲，此外，還配上樂團，隨著人聲組合調整編制，在在展現巴哈在獨唱、合唱、管弦樂的運籌功力，被視為是集巴洛克風格大成的音樂聖典。

古育仲表示，這部作品還可從中聽見音樂的戲劇性，「簡直如同古時候的電影配樂作品，如透過音樂描繪耶穌釘死受難的過程，人聲也吶喊出來，具有戲劇張力。」古育仲表示，偉大的作品到了一定的層次，就會形成一種普世價值，引人入勝，一再品味。

演出將於4月29日在台中國立台灣交響樂團演奏廳、5月1日在台北國家音樂廳登場，將由指揮家吳尚倫帶領國立台灣交響樂團、台北愛樂合唱團，還有女高音林慈音、女低音翁若珮、男高音林義偉、男低音葉展毓同台演出。