民進黨立委周春米拿下黨內屏東縣長初選勝利，有望成為屏東縣第一位女縣長，周春米今（18日）接受廣播專訪時表示，自己沒有選舉過，打出法律服務獲得鄉親們支持，她也坦言接棒施政滿意度高的潘縣長「有壓力！」

主持人蔡詩萍詢問，潘縣長施政優異，是否會有壓力？周春米回說，會有壓力，但是自己感到與有榮焉，之前是潘縣長的法律顧問，未來可以一起打拼，縣政將來要發展的問題在哪，心理都有譜，無論潘縣長是否去中央，屏東永遠是潘縣長最關心的。

周春米表示，自己沒有選舉過，但是擔任第一屆立委時就有設立服務處，且之前常在縣長的服務處提供法律服務，目前有一個團隊約50個律師持續服務鄉親，鄉親們都說法律服務第一首選就是「周春米服務處。」

周春米表示，民進黨有其風格、文化，綠營的支持者非常的可愛，就是要認綠旗，自己就會凝聚起來，初選結果出爐後，自己打給其他競爭者，大家都很團結，大家都希望榮耀屏東、榮耀民進黨，民進黨的價值就是講求實力，透過競爭來展現。

周春米表示，潘縣長執政期間剛好是民進黨中央執政，交通跟醫療、治水、自來水等工程獲得中央補助，未來要更細膩，讓鄉親覺得可以在屏東安居，如今人口外流、少子化，屏東有33個鄉鎮，至少都要有基本的交通、醫院、社福。