白宮首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）近日表示，新冠病毒並不適用典型群體免疫（herd immunity）概念，點出包括病毒不斷變異、疫苗不夠有效甚至施打不夠廣泛等2大壞消息，都讓群體免疫無法實現，坦言人類恐得持續和病毒共存好長一段時間。

佛奇近期與其他專家共同為《傳染病學期刊》（Journal of Infectious Diseases）撰寫一篇探究為何新冠病毒不適用群體免疫的文章，他日前接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪解釋原因。

他說，「典型的群體免疫概念可能並不適用於新冠病毒」，這代表病毒可能還要繼續存在於人群中很長一段時間。

佛奇指出，麻疹就是達成典型群體免疫的成功案例。如同新冠病毒，麻疹病毒同樣透過空氣傳播，根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）說明，在未免疫的情況下，一人罹患麻疹，周圍10個人中有9個人都會中鏢。

不過美國目前已經消滅境內麻疹病毒的傳播，主要是做到3件事：包括發展出非常有效的疫苗，病毒不會隨時間出現重大改變或變異，以及成功的疫苗接種措施。

美國CDC指出，麻疹疫苗預防感染的保護效力高達97%，研究也顯示，民眾施打疫苗後，終其一生幾乎都有保護效力。美國多個州也讓兒童入讀幼稚園時就施打麻疹疫苗，兒童疫苗覆蓋率超過90%。

超高疫苗覆蓋率、疫苗的有效性及持久性、以及病毒相對穩定，讓美國超過20年沒有爆發大規模麻疹疫情。

不過新冠病毒並沒有相同條件、也不遵循相同機制，佛奇說第1個壞消息是，新冠病毒會經常改變，而且會出現重大變異，過去2年全球已經歷Alpha、Beta、Delta、Omicron、BA.2等5種變異株。

第2個壞消息是，目前仍未開發出受到廣泛接受且安全又有效的新冠疫苗，簡單來說就是打疫苗的人還不夠多。

倫敦大學衛生暨熱帶醫學院（London School of Hygiene and Tropical Medicine）流行病防範與應對中心主任庫查斯基（Adam Kucharski）指出，病毒愈具傳染力，就需要愈多人打疫苗，他說隨著病毒的傳染力愈強，外界對群體免疫的概念也要改變。

他舉Delta變異株為例，如果疫苗能夠避免85%的病毒傳播，疫苗覆蓋率應該達到98%，如果疫苗阻絕病毒傳播的效力未達這個程度，可能就無法達成群體免疫。

庫查斯基2021年5月與其他專家在科學期刊「歐洲監控」（Eurosurveillance）合力撰文，指出群體免疫也取決於疫苗阻絕病毒傳播的能力。疫苗要能預防病毒傳染，就要具備消除性免疫（sterilizing immunity）的能力，麻疹疫苗能夠創造消除性免疫，不過新冠疫苗仍做不到。

庫查斯基在文中指出，如果打疫苗的人不夠多，以高傳染力的變異株來說幾乎是所有人都要打疫苗，或者現有疫苗仍不足以擋下所有的傳染機會，一直到多數人都因為染疫而產生免疫力之前，人類社會恐難達成群體免疫。

不僅如此，免疫力的持久性也是影響因素，佛奇指出，不只疫苗產生的免疫力不會終生存在，染疫產生的免疫也非終生，這代表人類恐不得不反覆接種疫苗或感染。