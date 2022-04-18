台北市敦化國小今早臨時宣布停課，讓家長相當困擾。台北市議員王鴻薇於議會詢問是否有通報教育局，教育局坦言，並未事先通報，基本上應前一天晚上下達命令，不可當天去做。

王鴻薇今天在教育部門質詢詢問台北市全校停課標準，敦化、仁愛國小臨時通知停課，是否有通報教育局；由學校認定通報備查，還是要等教育局確定？

教育局長曾燦金說，停課標準採用教育部公布的第二個版本，剛好卡在4月13日新舊制度這條線，有一些計算上的落差，要討論以後才可以下達命令。

國小教育科長鍾德馨說，按程序應該先通報，但學校公告後教育局才知悉，學校端解讀、認知與教育局有出入。

曾燦金強調，基本上由學校認定，基本上要前一天晚上下達命令，不可以當天去做，「當天是錯誤示範」。

王鴻薇說，學校可以上午確認，下午停課？鍾德馨說，確診者或居格者有緊急急迫狀況，可能需即刻處理，但屬於全校性停課，原則需要前一天公告。

王鴻薇指出，記取今天混亂狀況，應該前一天公布，讓家長、孩子能有因應，若有特別緊急狀況，至少應上午宣布、下午停課。