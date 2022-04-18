台中新文化藝術地景「龍抬頭」亮相 藝意非凡

疫情已影響台灣旅遊與餐飲行業近二年，為了祈福COVID-19疫情早日結束大家平安，台中葳格集團總裁袁昶平率先行動，於台中打造祥龍祈福雕塑的公共藝術裝置。高10米的祥龍抬頭祈福地景雕塑，地點在台中市北屯區軍福十八路328號，臺中市葳格高級中學附近。

祥龍抬頭祈福地景雕塑，由台灣造型設計雕塑大師「台灣之光」簡廷在設計創作，作品除了增添在地文化藝術景觀，也希望此座充滿華夏精神吉祥寓意的祥龍，祈福全球人民平安健康，藉「龍抬頭」雕塑藝術融入大自然文化環境，傳遞愛與包容。

台北車站旁的行旅時空之門地景，右為簡廷在。(照片簡廷在提供)

澳門台商會長簡廷在因疫情留在故鄉台南，在台灣這兩年期間先後在台灣北、中、南創作了多座文化藝術建築景點。由台灣國際扶輪社贊助捐贈的台北的行旅時空之門；台中祥龍抬頭祈福地景雕塑；雲林雲禾大橋雕塑；台南豪門墅富文化藝術建築等等，每件藝術景觀作品都為台灣城市特色文化增添不少風情。簡廷在表示，希望所有企業及建築業者都能共同促進、創作台灣藝術城市景觀發展，努力不懈。

台商簡廷在返台致力推動城堡民宿打造計畫。(照片簡廷在提供)