人口少子化越來越嚴重，新北市議員李倩萍今議會質詢時指出，新北市新生兒人口10年衰退近30％，新北生育獎勵金2萬，比鄰近桃園3萬還要少，要求市府加碼，另還要有更多友善育兒措施來挽救持續低迷的新北市生育率。

李倩萍表示，新北市2021年出生人口數為2萬4228人，與2011年相較，新北市出生人口數減少29.41％。新北市升格後大力興建公共托育中心，侯市長也推出公托加倍政策來鼓勵生育，但成效仍十分有限。

李倩萍說，新北生育獎勵金第一胎2萬元比鄰近桃園3萬元少，也不如彰化、台東、澎湖等財政更拮据的縣市，今年1月起將第三胎加碼為3萬元，但若能從第二胎就階梯式加碼到2.5萬，效果一定會來的更好，而不是宣稱加碼卻設下了一個很難達到的條件。

李倩萍說，今年八月起中央推動育兒津貼加碼補助，且可與育嬰留職停薪津貼並領，市府雖不斷宣傳提醒家長申請，卻無法透過戶政和社會局系統勾稽找出符合資格卻未申請家長，這樣的宣導流於形式。

她認為可與新北市境內的產檢醫院合作，於一定預產期後推動「育兒津貼預先申請備查機制」，等新生兒出生後至戶政報戶口時立即勾稽啟動補助，避免許多家庭因產後錯失第一個月補助權益。

新北市民政局表示，新北生育獎勵金今年推出3項新措施，放寬生育獎勵金申領資格「併計北北基桃設籍期間」、「明文同性配偶收養他方所生子女」及「第3胎以上補助3萬元」，讓以往最讓父母困擾的設籍本市10個月期間條件鬆綁，避免因工作設籍關係而錯失領取補助機會，安心生養，有效回應市民需求。

因新生兒出生人數的增減，應參酌父母親多方面實際育兒需求，民政局將通盤衡量整體財政，持續改善並營造友善之生兒育幼環境，以提升新北市生育率。