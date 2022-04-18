王超凡飛蘭嶼、綠島民航飛機17年榮退，同事在機場迎接並給予祝福。（民眾提供／莊哲權攝）

王超凡飛蘭嶼、綠島民航飛機17年日前榮退，親友在機場獻花迎接。（民眾提供／莊哲權台東傳真

飛行員王超凡嚮往傳統農村生活中的人情味，2005年放棄高薪的國際線，到台東改飛蘭嶼、綠島線民航小飛機迄今17年，甚至全家移居台東經營民宿，開啟了他的「漸進式退休」， 日前完成最後1班蘭嶼回台東的飛行任務後正式退休，不少離島居民感到不捨，也為他獻上祝福。

王超凡13日下午從蘭嶼載運客人飛回台東，5點多降落台東機場，完成他的最後1趟飛行任務，也為他42年飛行生涯畫下句點，更結束了17年來往返綠島、蘭嶼的飛行工作，親人及同事，都到機場獻花，場面溫馨，不少離島居民得知這位「離島守護神」屆齡退休時，都感到遺憾，直說「你離開了，我們怎麼辦」。

空軍官校出身的王超凡1980就駕駛戰鬥機翱翔天際，也飛過運輸機、專機，14年後正逢台灣出國觀光熱潮，民航機師需求量大，便轉到民航飛國際線，2005年為了圓夢，毅然放棄高薪，到台東飛蘭嶼、綠島小飛機，17年來擔負起台東2座離島的飛行工作。

王超凡說，他跟妻子都在南投鄉下長大，出了社會以後都非常嚮往傳統的農業社會，台東是最後一塊淨土，2007年全家移居台東，接著在卑南鄉買地經營「候鳥.飛行」民宿，當地濃濃的人情味讓他又回復到小時候的農村生活，這樣的改變，也是他「漸進式退休」的開始，工作告一段落，心情很平淡。

王超凡的妻子石少淇說，跟老公是青梅竹梅，嫁給他時朋友都說她嫁了個「玻璃丈夫」，意味著飛行員等同於高風險，這一路相伴，了解他對飛行領域的認真負責，所以對於42年的飛行生涯「我給他100分，也祝福他退休之後擁有自己喜歡的一片天」。