北市敦化國小今早發生臨時停課的情形，引發家長不滿。北市教育局要求學校復課，但傳出校方仍堅持停課，對此，教育局副局長陳素慧回應，明天原則上復課，就是應回學校上課，但若經過課發會同意，可將行三天線上演練至本周三。

陳素慧說，今天進行線上教學，明天原則上復課，就是應該回學校上課，但如果經過課發會同意，要做線上教學演練，並跟家長溝通後，可以將行三天演練，就會到星期三。

敦化國小則預計7點會在官網公告是否改採線上教學演練方式或恢復實體上課。