北市敦化國小今早發生臨時停課的情形，引發家長不滿。北市教育局要求學校復課，但傳出校方仍堅持停課，對此，教育局副局長陳素慧回應，明天原則上復課，就是應回學校上課，但若經過課發會同意，可將行三天線上演練至本周三。
陳素慧說，今天進行線上教學，明天原則上復課，就是應該回學校上課，但如果經過課發會同意，要做線上教學演練，並跟家長溝通後，可以將行三天演練，就會到星期三。
敦化國小則預計7點會在官網公告是否改採線上教學演練方式或恢復實體上課。
北市敦化國小今早發生臨時停課的情形，引發家長不滿。北市教育局要求學校復課，但傳出校方仍堅持停課，對此，教育局副局長陳素慧回應，明天原則上復課，就是應回學校上課，但若經過課發會同意，可將行三天線上演練至本周三。
陳素慧說，今天進行線上教學，明天原則上復課，就是應該回學校上課，但如果經過課發會同意，要做線上教學演練，並跟家長溝通後，可以將行三天演練，就會到星期三。
敦化國小則預計7點會在官網公告是否改採線上教學演練方式或恢復實體上課。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。