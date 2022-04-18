疫情延燒超過兩年，醫療器材成為國家重點扶植產業，為促進中部醫療器材產業發展，中科管理局善用中部精密機械及光學產業聚落優勢，結合周邊多所醫學中心及學研機構研發能量，今年續投2,178萬元，共核定補助6件產學研醫合作案，涵蓋微創手術醫材與精準健康體外診斷兩大領域，投入超音波刀、數位玻片螢光掃描儀、手術導航系統、AR輔助植牙系統、體外細胞分檢、核酸純化精準醫療產品，整合及引導產學研醫投入醫療器材開發，加速生醫產品商品化。

中科管理局長許茂新表示，廠商從精進組件、強化核心技術應用到醫材產品開發製造，需仰賴產、學、研、醫的整合力量。中科自108年推動「加速中部地區生醫產業創新計畫」，透過產品暨系統開發補助、輔導與技術媒合，迄今核定補助計畫共計31案：系統化與模組化產品及技術補助21案、產品拓銷補助10案，提供約1億429萬元協助廠商投入智慧輔具、微創手術醫材、體外精準診斷與醫療耗材等產品研發製造與產業行銷推廣。

今年核定計畫在微創手術領域，主要聚焦於微創手術導航系統之開發，包括頸椎手術導航技術開發，與結合AR輔助微創植牙系統，協助醫師提昇手術精準度、縮小病患傷口與減少手術時間，大幅降低手術風險。

精準健康領域則聚焦於三大面向，其一為協助醫療精準化，建構智慧醫療及精準化完整解決方案的數位玻片螢光掃描儀計畫，協助病理及免疫血清檢查專業判讀人員自動偵測標記，並提供數位儲存協助醫師進行多方會診；其二為開發同時萃取cfDNA和cfRNA的自動化設備和試劑，讓我國在基因檢測、癌症早期診斷與復發偵測上具備更完善之與平台系統；其三為開發高質量生殖細胞分檢套組，面向全球不孕市場，提供生育問題解決方案。

中科管理局藉由「加速中部地區生醫產業創新計畫」積極引進生物科技產業，結合中部頂尖生技醫材設計開發與製造能量，朝生技醫藥研發產業聚落發展，推動高附加價值醫療器材開發，提升中部醫療產業產值，深耕中部醫材產業研發製造實力，掌握全球醫材產業永續發展先機。