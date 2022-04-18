台股18日早盤跳空開低跌破萬七，盤面上航運、鋼鐵、玻璃陶瓷等傳產賣壓沉重，電子、金融類股同步走低，生技醫療強勢表態，漲幅超過2％，終場大盤下跌0.62％，收16,898.87點。

台指期下跌99點至16,881點。價差方面，台指期逆價差縮至14.87點，電子期逆價差縮至1.39點，金融期轉為逆價差0.76點。

現貨部分，三大法人賣超122.83億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少206口至1,775口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少1,369口至7,052口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加1,639口至5,349口。

永豐期貨指出，台積電於平盤震盪後，終場下跌0.18％，收561元，聯電連三日收黑，下挫逾2％，聯發科、大立光以上漲作收，航空雙雄遭空方狙擊，雙雙重挫逾半根跌停，由於本土疫情持續蔓延，生技族群逆勢走揚，神隆、寶齡富錦、中化皆漲停作收。

整體來看，台股收上下影線黑K，量能進一步縮窄至2,288億，加上國際利空因素干擾下，須慎防指數仍有回測前低風險。