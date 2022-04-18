溫馨母親節將至，台北萬豪酒店推出造型精美的三款特製蛋糕，以適合4至5人享用的小尺寸蛋糕搶攻小家庭市場，健康首選「桂花鳳梨檸檬優格慕斯」5吋每顆980元，洋溢夏日風情、以水果珠寶盒概念設計的「繽紛水果塔」4吋每顆980元，經典質感法式「珍珠聖多諾黑蛋糕」4吋每顆880元，為母親節獻禮提供典雅大器的選擇。4月19日至5月8日開放訂購。

台北萬豪酒店點心房主廚發揮巧思，以潔白高雅的珍珠為設計靈感，將蛋糕幻化成視覺味蕾雙饗宴。健康首選「桂花鳳梨檸檬優格慕斯」5吋每顆980元，以桂花凍綴上繽紛巧克力小花、金色珍珠及少許金箔，中間以紅絲絨巧克力花嵌入銀色巧克力珍珠的鏤空「MOM」字樣，傾訴對摯愛母親的情意。外層則以希臘優格及馬斯卡邦起司製成的慕斯包覆，一匙舀下，層層堆疊的風味映入眼簾，包含以乾桂花、桂花釀、土鳳梨汁、新鮮檸檬汁加入法國依思尼奶油熬煮後，再混合以威士忌酒、香草莢糖漬後的土鳳梨丁製成的酸甜鳳梨奶油餡，中層夾入口感清新、以日本進口100％純柚子汁及乾桂花製成的柚子檸檬果凍，最底層則以杏仁蛋糕增添紮實口感。

洋溢夏日風情的「繽紛水果塔」4吋每顆980元，以水果珠寶盒概念設計，將香甜鬆軟的杏仁塔做底，中間填入杏仁奶油餡，再放上覆盆莓果醬及杏仁奶油酥餅一同烘烤後，擠上粉紅草莓香緹，上層放上草莓、藍莓等各式繽紛水果，再以珍珠白巧克力脆珠、金箔點綴，塔側包覆粉色造型巧克力，讓酸甜果香在口中四溢；絕美質感「珍珠聖多諾黑蛋糕」4吋每顆880元，有別於傳統聖多諾黑的焦糖色泡芙，特別改以溫柔杏白色泡芙為整體注入高級質感，蛋糕以可口酥皮千層做底，鋪上以草莓香緹為內餡的小巧酥皮泡芙、塔中放入新鮮草莓，再擠上以草莓果泥、法國法芙娜Valrhona奇想草莓巧克力、馬斯卡彭起司製成的奶油起司香緹，最後以大小珍珠白巧克力脆珠點綴，多層次的豐富口感與典雅外觀，是適合送給氣質系媽咪的甜蜜驚喜。