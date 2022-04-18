你也有玩NFT嗎？最近虛擬貨幣十分火紅，所有人都擠破了頭想進入這個圈子，不管是NFT、比特幣、以太幣或是狗狗幣，整天就盯著小小的手機螢幕看盤，深怕落掉了哪條內線消息，大家的心情都隨著幣值而跟著一起上上下下，也有可能因此忽略了身邊的親人或是朋友。

NFT是近期比較夯的虛擬貨幣。(示意圖/shutterstock)

一名女網友近日在大學生論壇「Dcard」中發文分享，和自家男友交往已三年多，相處都像還在熱戀期。但男友從半年前開始玩虛擬貨幣NFT後，整個心神都在幣圈上，對女網友整個性致缺缺，從過往的每天一次，「到現在一週一次就不錯了」，女網友表示，現在話題都圍繞在NFT上，現在休假她如果沒提也不會想出門走走，相處起來也感覺沒有以往用心，雖然知道投資也是上進的表現，但現在這種情況讓她不知該如何是好，於是想上網找找有沒有同道中人。

網友風趣的留言讓人會心一笑。（圖／翻攝自Dcard）

此文一出，網友們紛紛在下面開玩笑，「他是不是賠到哭XDDDD」、「有考慮cosplay比特幣嗎？」「幣圈的世界比吸毒還猛」；也有其他網友留言表示自己同樣有類似的情況，「我男友也是啊 NFT每天看 賠都賠慘了」、「我還以為是我發的文 我們已經快一年沒做了」；還有善良的網友安慰原PO，「他現在這個狀態算是剛開始，像一種發現新大陸的感覺！？他可能正熱在其中沒有發覺到忽略妳了」，認為原PO應該好好和男友溝通看看。