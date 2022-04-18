疫情持續升溫，新竹縣中華照顧者關懷協會與台灣愛的萌芽福利協會，將提供給街友賣咖啡的行動胖卡餐車，18日暫時改成行動快篩與防疫物資車，為街友做快篩並給500元獎勵金，該協會理事長劉志枰指出，因中央將徵調快篩劑，只買到115劑，市面上藥局都稱「快篩劑缺貨！」

「問題在盤商不願出貨，藥局不願進貨！」擔任新竹縣藥師公會理事長的縣議員林禹佑指出，政府將徵調5大廠商生產的快篩劑，未來每劑售價100元，將比目前250元到300元的價格便宜，直接影響盤商和藥局的出、進貨。

林禹佑說，園區廠商一般都要求員工每2週要做1次快篩，盤商能以目前快篩劑的價格與廠商簽約供貨，不會壓低價格賣給藥局，而藥局則考量快篩劑進貨成本高，若中央統一售價賣100元，將沒有利潤甚至賠本，賣掉現有貨品後，暫時都不願再進貨。

衛生局長殷東成表示，目前快篩劑除了民眾自購做檢測外，該局是針對解除居家隔離者做篩檢確認，中央還在規畫徵調快篩劑，新竹縣會配多少數量也還不知道。

殷東成並說，快篩劑成本比目前每劑要1000元的PCR還少，檢測10到15分鐘能得知結果也比PCR要快，但檢測精準度會比PCR低，未來那些對象及情況是使用快篩劑，中央應該會有相關規定。

新竹縣中華照顧者關懷協會理事長劉志枰表示，該協會媒合診所為新竹縣街友施打疫苗，已有66人施打1、2劑，佔照冊有7成6的施打率，會持續推動疫苗施打，為加強街友防疫保護力，提供免費的快篩服務。

劉志枰說，目前職場都規定上班員工要有PCR證明或者每半月做1次快篩，該協會輔導8名街友到職場工作須做篩，只買到115劑的快篩劑，並把行動胖卡餐車暫時改成行動快篩與防疫物資車，18日開到竹北和芎林為街友做篩檢服務。

劉志枰說，快篩劑每劑300元，接受快篩的街友並送給500元篩檢獎勵金和200元的「防疫工具包」，平均每位街友篩檢約花1000元，將為新竹縣照冊的86位街友進行普篩，避免出現防疫缺口。