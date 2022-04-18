39歲韓星李荷妮曾演出夯韓劇《雙面超女One the Woman》及賣座動作喜劇電影《雞不可失》，人氣強強滾，然而去年底(2021年)她甜嫁圈外人，目前已懷孕8個月。懷孕後的李荷妮仍保持運動習慣，她昨(17)日分享挺著孕肚出遊的登山照，身體狀況健康到讓韓國網友驚嘆不已。

李荷妮昨(17)日在分享她的IG最新貼文，寫道：「大家復活節快樂！這個春天過得都還好嗎？我也出門健行去走走路了，和肚子裡的孩子都過得很有朝氣」，並附上站在瀑布前拍的照片，只見她雙手拿著登山杖，在山林美景環繞下露出燦笑，休閒上衣遮住她的32週孕肚，懷孕後期依舊行動自如。

照片PO出後吸引超過5萬名網友點讚，紛紛驚呼：「完全不像孕婦啊，一點都沒長胖」、「好羨慕，我生第一胎時天天都躺著」、「姊姊果然都不會休息呢」、「OMG哈哈哈健康媽媽」、「竟然能遠足！保佑妳都健康直到分娩的那一天」、「哦哦要小心啊」、「愛妳」，1天時間近6萬粉絲點讚。

李荷妮對演戲很下工夫，曾表示因為角色的關係而特地學習越南語還有武術，她對多國語言都有涉獵，像是英文、日文、中文、法語、義大利語等。她形容自己：「私底下我是個很坦率、隨和的人，其實不太喜歡對別人生氣，不管當下心情或情況，我都會很理性的把我所感受到的觀點和對方說清楚，從以前都是演個性外放的角色居多，希望之後可以演積極正向的角色，更想嘗試陷入純純真愛中的角色。」