星期一，上海健康當局發布新一波COVID-19疫情以來，再次出現的死亡病例。市衛健委巡視員吳干宇表示， 3名新冠死者均為老年人，生前就有糖尿病、高血壓等慢性疾病，而且未接種過疫苗。

美聯社報導，這使得大陸新冠疫情自2019年底發生以來，患病死亡人數增加到 4,641 人。

儘管中國大陸的總體疫苗接種率約為90%，但各年齡層的接種率並不平均，其中老年人的接種率相對較低。以上海為例，60歲以上居民中只有62%接種過疫苗。一些專家表示，大陸還需要提高老人家的疫苗接種比率，才能安全地「與病毒共存」。

上海人口達到2500萬人，最新一波疫情爆發以來，居民第三個星期被限制在家中不許外出，因為大陸採取的是「零容忍」策略來遏制疫情，要求隔離任何可能感染的人，這引起了許多的糾紛。

大陸官方表示，在過去的 24 小時內，有23,362 人進行病毒篩查，其中大多數人沒有症狀。

自 3 月下旬以來，上海市已報告超過30萬起病例，儘管官員們警告說，該市的疫情並未得到控制，但是上海在上週開始仍然放寬限制，畢竟市民生活已出現問題。

市民在封鎖期間，食物和其他生活必需品短缺，數以萬計的人被隔離在方艙醫院中，但是環境不佳，食物不足、沒有熱水淋浴，垃圾難以及時處理。