頭份市中興路、富國街因為隆恩圳阻斷，縣府斥資７００多萬元改善交通。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

頭份市中興路、富國街因為隆恩圳阻斷，使得在地居民往返兩地時，必須繞道而行，若遇到尖峰時段，時常交通壅塞，讓民眾抱怨連連。為此苗栗縣府自籌700萬元，興辦瓶頸路段改善工程，18日舉行開工儀式，苗栗縣長徐耀昌等人到場焚香祝禱，祈求工程順利進行，工程預計今年9月完工，將大幅提升民眾用路品質。

中港溪流域的隆恩圳是頭份地區的重要圳道，早期用於引水灌溉、穩定水源等用途，超過一甲子歷史，目前由苗栗農田水利會管轄，但隨時代更迭，已成為生活廢水排放溝圳，甚至阻礙當地交通。

地方居民提到，富國街只有雙向2車道，如果要往中興路走，就會被隆恩圳擋住，雖然只是多繞500公尺路程，但只要是假日或上下班時，鄰近道路一塞，原本短短1分鐘車程，很容易要花上20分鐘。

苗縣府工務處長古明弘說，未來中興路將往南銜接富國街，全長45公尺、寬度15公尺，採雙向3車道設計，並考量行人需求，也將在車道兩側設置各1.5公尺的人行道，串聯中興路到昌隆2街既有的人行道。

徐耀昌表示，近年因竹南科學園區蓬勃發展，竹南、頭份已經變成成長型都市，人口數不斷成長，這次的瓶頸路段有礙城市發展，因此縣府設法改善，也特別感謝馥藝金鬱金香酒店董事長鄭兆傑以及陳姓居民支持提供土地，才能讓中興路及富國街能夠順利打通。

另外，縣府不只改善交通，也積極打造全齡休閒場所，位在富國街及和平路的頭份市音樂公園，將在4月底將完工，讓在地居民有舒適的休閒、散步空間。